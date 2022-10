The Voice Kids 2022 – Morgan chante J’veux du soleil de Au P’tit Bonheur (Demi-finale)

Morgan, notre fan de la chanson française, interprète ce soir "J’veux du soleil" de Au P’tit Bonheur. Lui, ce qu’il veut, c’est être l’élément joyeux de son équipe, d’où son choix de chanson... Mais, Morgan est stressé. Pour assurer sa place, il va devoir lâcher prise et surtout s’amuser. On veut du soleil sur scène ! Va-t-il faire danser son coach Kendji ? Découvrez... Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022