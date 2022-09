The Voice Kids 2022 – Morgan chante "L’homme à la moto" de Edith Piaf

Morgan est un jeune garçon rigolo et sympathique, fan de chansons françaises. Ce qu’il adore lui, c’est raconter des histoires en chantant ! Très attaché à la puissance des mots, il aime aussi faire des blagues et regarder les sketchs d’humoristes à la plume acerbe. Morgan est au conservatoire pour perfectionner sa technique. Ce soir il reprend une chanson d’Edith Piaf au texte drôle et sensible à la fois. Une façon pour lui de présenter son univers aux coachs.. EXTRAIT de the Voice Kids du 10 septembre 2022