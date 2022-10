The Voice Kids 2022 – Nahel chante "Reste" de Claude François (Demi-finale)

Après « les Bourgeois » de Jacques Brel et « la Vie en rose » d’Edith Piaf, Nahel, 10 ans, de la Team Patrick Fiori, a décidé de choisir un titre un chouïa plus récent pour sa demi-finale : « Reste ». Il s’agit d’un chanteur (Et oui, du XXème siècle, on a dit plus récent, pas plus actuel) : Claude François. Réussira-t-il à convaincre son coach ? Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022