The Voice Kids 2022 - Noëlya chante "Come with me now" de Kongos

Noëlya a 15 ans et habite Montélimar dans la Drôme. Elle va chanter une chanson de Kongos : « Come with me now ». Noëlya est une jeune fille au pic de l’adolescence et des tracas liés à son âge. Très timide, elle manque de confiance en elle, et ne vit que la tête dans les romans de Stephen King. Mais sur scène c’est la transformation. Elle se sent heureuse, épanouie, libre de s’exprimer. Et surtout plus sûre d’elle. Noëlya a déjà fait quelques scènes, notamment la première partie de Patrick Bruel, devant 2000 personnes. Mais son grand rêve c’est The Voice Kids. EXTRAIT The Voice kids du 27 août 2022