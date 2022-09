The Voice Kids 2022 – Oriane chante "Drivers License" de Olivia Rodrigo

Oriane a retrouvé un journal intime datant de 2016. Il y est inscrit son rêve : participer à The Voice kids. C’est chose faite !! Chanter pour Oriane c’est comme écrire dans son journal intime. Cela lui permet d’exprimer ses joies, ses peines, ses « amourettes » ! Comme beaucoup d’ados de son âge, Oriane se retrouve dans les textes de ses chansons préférées. Oriane chante depuis plusieurs années mais n’a toujours pas confiance en sa voix. Ce soir elle mise beaucoup sur l’émotion et la sensibilité.. EXTRAIT The Voice kids du 10 septembre 2022