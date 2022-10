The Voice Kids 2022 - Patrick Fiori chante un medley de "Terra corsa" et "Catena"

Pour clôturer cette finale de The Voice Kids, Patrick Fiori, le coach de cette saison, interprète des titres du projet Corsu Mezu Mezu. "Terra Corsa" avec Patrick Bruel, Florent Pagny et Jean-Charles Papi ainsi que "Coreta" avec L'Avinta et Kendji Girac.