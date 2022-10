En savoir plus sur Julien Doré

7 semaines qu'ils nous surprennent, 7 semaines qu'ils nous émeuvent, 7 semaines qu'il grandissent sous nos yeux. Au terme d'une compétition hors norme, Ils ne sont plus que 4 à espérer devenir The Voice Kids 2022. Raynaud, Loghane, Sara et Sanaa. Découvrez le grand gagnant de The Voice kids 2022.