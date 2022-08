The Voice Kids 2022 – Qui suis-je ? - Je suis fan de Demis Roussos et je ne suis pas Nikos

Vous allez craquer pour Raynaud en découvrant son portrait. Raynaud a 10 ans et il est originaire de l’île de La Réunion. Il va interpréter un titre de Demis Roussos : « Goodbye my love goodbye ». Pour la première fois de sa vie il a pris l’avion, dans le but de venir réaliser son rêve sur la scène de The Voice Kids. Son truc à lui, ce sont les chansons sentimentales ! Son chanteur préféré : Demis Roussos. Pour The Voice Kids, il a même apporté son porte bonheur : le 45 tours de Demis Roussos. Il adore faire rire ses copains. S’il ne devient pas chanteur, il aimerait être humoriste !