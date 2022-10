The Voice Kids 2022 – Raynaud chante "Chiquitita" de Nana Mouskouri (Demi-finale)

Raynaud est un extra-terrestre. Il ne se sépare jamais du 45 Tours (sic) de son chanteur fétiche : Demis Roussos. « Il me fait pleurer de joie. C’est vraiment mon ange gardien ». Mais après avoir chanté un titre de Demis Roussos (logique) pour les Auditions à l’aveugle et un titre de Johnny Hallyday pour les Battles, Raynaud a décidé de chanter un titre… de Nana Mouskouri : « Chiquitita ». Notre talent est fan des chanteurs grecs. Dédicace à Nikos peut-être ? Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022