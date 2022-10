The Voice Kids 2022 - Raynaud chante "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman (Finale)

Pour sa finale, Raynaud sort de sa zone de confort. Après avoir interprété un titre de Demis Roussos (l'idole de sa vie) pour les auditions à l'aveugle, un titre de Johnny Hallyday pour les Battles et un titre de Nana Mouskouri pour la demi-finale. Pour sa finale, il a décidé de rester dans ce même univers. Il va interpréter "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman. Raynaud nous réserve une prestation pleine d'émotion... Va-t-il donner des frissons à son coach et atteindre le carré final ? - The Voice Finale, le 8 octobre 2022