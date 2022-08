The Voice Kids 2022 - Rémy chante "Blue Suede Shoes" d’Elvis Presley

En savoir plus sur Julien Doré

Rémy, 13 ans, originaire de Bosmont-Sur-Serre dans l’Allier va chanter un titre d’Elvis Presley : « Blue Suede Shoes ». Rémi baigne dans la musique depuis tout petit grâce à son papa, chanteur professionnel. Un micro entre les mains depuis l’âge d’1 an, sa première scène à 3 ans et demi ! Rémi rejoignait son papa sur scène dès qu’il le pouvait. Après le confinement, père et fils ont organisé une tournée de 21 jours dans 21 EHPAD. Donner du bonheur aux autres, c’est ce qui anime Rémy. Extrait the Voice Kids du 20 août 2022.