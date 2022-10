The Voice Kids 2022 - Replay du samedi 1er octobre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Julien Doré

Après des Battles d’exception qui ont offert de grands moments d’émotions aux coachs, les talents Kids se sont qualifiés pour la prochaine étape. Et cette année, le niveau de nos jeunes talents n’a jamais été aussi élevé sur une demi-finale !Nos 4 coachs Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori sont impatients de vous montrer les grandes performances qu’ils ont préparées avec leurs talents et les musiciens de The Voice : émotions garanties à 100% !