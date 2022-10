En savoir plus sur Julien Doré

Cette soirée vous réserve de belles surprises et de beaux moments de rires...Chaque équipe compte 4 talents qui vont tous chanter un titre de leur choix. Ce sera alors à leur coach de désigner ses deux finalistes. À la fin de la soirée, ils ne seront plus de 8 !Quels talents de l’équipe de Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori seront qualifiés pour la finale de The Voice Kids 2022 ?