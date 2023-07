The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 11 juillet 2023 - Partie 1

Cette saison, nos 4 grands artistes de la scène française, Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori en auront pour leurs émotions. Âgés de 6 à 15 ans, certains talents vont se livrer sur scène en dévoilant leurs histoires de vie… Cette année plus que jamais, les coachs seront prêts à tout pour attirer les talents dans leur équipe. Ils n’hésiteront pas à utiliser le Super Block ! Cette arme fatale, permettra à un coach de bloquer un autre coach, même si celui-ci s’est déjà retourné. La compétition va être pimentée et nous offrir des moments à la fois émouvants et cultes dans l’histoire du programme. Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront, cette année encore, au plus près des talents et de leurs proches dès les Auditions à l’Aveugle. Un duo de choc pour accompagner ces jeunes artistes jusqu’à la scène de «The Voice Kids», et ça tout au long de la compétition. Qui de Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac ou Patrick Fiori remportera le trophée ?