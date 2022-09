The Voice Kids 2022 - Replay du 17 septembre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Julien Doré

Les Battles sont l’occasion pour nos jeunes Talents de remonter une deuxième fois sur la scène de « The Voice Kids » et proposer à leur coach d’incroyables prestations ! Nos 4 coachs vont former des trios au sein de leur équipe et vont choisir pour eux une chanson.Lors de cette 8e saison, les coachs vont pouvoir compter sur l’aide d’amis artistes pour coacher leurs Talents : Patrick Fiori sera accompagné de deux anciens Talents de « The Voice Kids » Angelina et Carla.Kendji Girac est de retour pour cette 2e saison et sera accompagné de Soprano.Louane a appelé son amie Eva Queen, pour l’aider lors de ses premiers coachings.Julien Doré pourra compter sur le talent d'Eddy De Pretto.