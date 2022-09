The Voice Kids 2022 - Replay du samedi 24 septembre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Julien Doré

L’aventure continue pour nos jeunes talents pour cette seconde et ultime soirée de Battles de la saison de the Voice Kids. Pour les accompagner, nos coachs Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori ont fait appel aux meilleurs cocoachs : Soprano, Eddy de Pretto, Eva, Carla Lazzari et Angelina. Pour ces jeunes chanteurs et chanteuses, les Battles, c’est avant tout l’espoir d’accéder à la demi-finale de The Voice Kids.