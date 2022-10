The Voice Kids 2022 – Romane chante Listen de Beyoncé (Demi-finale)

C’est au tour de Romane, 14 ans, de monter sur scène. Après avoir chanté du Jessie J lors des auditions à l’aveugle et un titre des Fugees pendant les Battles, Romane décide de s’attaquer ce soir à un monument de la chanson : Beyoncé, Listen. Il en faut du courage... mais pour Romane, ce choix était une évidence. "Je veux devenir la Beyoncé française" nous confie-t-elle... Et c’est tout ce qu’on lui souhaite ! Sa prestation promet d’être grandiose (Restez bien assis !). Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022