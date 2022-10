The Voice Kids 2022 – Sacha chante Always Remember us this way de Lady Gaga (Demi-finale)

Il y a 1 an, Sacha ne chantait pas encore. Et pourtant, il se retrouve aujourd’hui à défendre sa place pour la finale de The Voice Kids. Après "Fix you" de Coldplay et "No surprises" de Radiohead, Sacha a choisi de chanter "Always Remember us this way" de Lady Gaga. Une chanson compliquée pour quelqu’un qui n’a jamais pris de cours de chant... Mais Sacha va relever le défi. Va-t-il toucher sa coach ? Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022