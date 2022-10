The Voice Kids 2022 - Sacha chante "Je te promets" de Johnny Hallyday (Finale)

C'est au tour de Sacha. Après avoir chanté exclusivement en anglais : "Fix You" de Coldplay, "No surprises" de Radiohead et "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga, Sacha a décidé d'interpréter le titre d'un grand monument de la chanson française... Ce soir, Sacha va chanter "Je te promets" de Johnny Hallyday. Quel courage à 13 ans de s'attaquer à une telle légende ! Une prestation qui s'annonce sublime... Va-t-il atteindre le carré final ?