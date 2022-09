The Voice Kids 2022 – Saéna chante "Another love" de Tom Odell

Saéna a 14 ans et habite Paris. Elle va chanter un titre de Tom Odell : « Another love». Saéna a passé beaucoup de temps à être en colère contre la terre entière, elle en a fait voir de toutes les couleurs à son entourage. L’école n’était pas son truc, ni les devoirs, ni les profs… Mais la musique a tout changé ! Pendant le confinement, Saena s’ennuyait tellement qu’elle s’est mise à la musique. C’est le déclic ! Fini les bêtises, grâce à la chanson l’ado rebelle a trouvé sa voix. Extrait de The Voice Kids du 3 septembre 2022