The Voice Kids 2022 – Saéna en panique face à Eva en coaching

Découvrez le coaching de Séana et Isabella (Zineb a du rester au Maroc) par Louane et Eva. Un sacré challenge pour nos deux adolescentes : "Crazy in love" de Beyoncé. Elles pourront compter sur les conseils avisés de leurs ainées. Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022