The Voice Kids 2022 – Saéna et Isabella chantent "Crazy in love" de Beyoncé ft Jay Z

Louane nous propose une nouvelle Battle dont la préparation ne s’est pas passée comme prévu. A cause de la situation sanitaire, Zineb, qui vit au Maroc, a dû rester dans son pays. Pour cette Battle, les talents ne seront donc pas trois mais deux : Saeéa et Isabella. Elles vont interpréter un titre de la Queen Beyoncé ft Jay Z : Crazy in love. Qui Sortira vainqueur de cette battle ? Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022