The Voice Kids 2022 – Sanaa chante J’envoie valser de Zazie (Demi-finale)

Elle s’appelle Sanaa et est la dernière demi-finaliste de la compétition. Après "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche, Sanaa décide d’interpréter "J’envoie valser" de Zazie. Une chanson à son image : pleine de sens, d’émotion et de sensibilité. Si Sanaa arrive à gérer son stress, le spectacle s’annonce très émouvant... Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022