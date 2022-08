The Voice Kids 2022 - Sanaa chante "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche

En savoir plus sur Julien Doré

Sanaa, 14 ans, habite Vaujours en Seine-Saint-Denis. Elle va interpréter un titre de Camille Lellouche : « Ne me jugez pas ». Sanaa est une jeune fille pleine de vie et très énergique. Atteinte d’une maladie des os depuis sa naissance, elle n’a jamais pu faire d’activités sportives comme les autres enfants. Heureusement pour elle, Sanaa découvre le chant en maternelle avec la chorale de l’école. C’est la révélation : elle veut en faire son métier ! Elle se donne alors à fond et prend des cours de chant durant des années. Avec cette chanson de Camille Lellouche « je ne veux pas qu’on me juge par rapport à ma maladie, mais qu’on juge mon talent et qu’on voit qui je suis vraiment » Extrait The Voice Kids du 20 août 2022.