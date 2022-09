The Voice Kids 2022 – Sanaa, Sana et Elouane chantent "Résiste" de France Gall

Louane nous propose maintenant une Battle de trois interprètes brillantes. D’abord, il y a Sanaa, puis Sana et enfin Elouane : un trio qu’elles ont décidé de nommer les Scrunchies mais Louane aurait davantage imaginé le gang de meufs émotives, tant ces jeunes talents ont choisi des chansons à texte lors de leur audition à l’aveugle respectives. Ce Soir, Sanaa, Sana et Elouane vont chanter « Résiste », le titre de France Gall. Qui Sortira vainqueur de cette battle ? Extrait The Voice Kids du 24 septembre 2022