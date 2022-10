The Voice Kids 2022 – Sara chante Besame Mucho de Consuelo Velazquez (Demi-finale)

“Elle a une voix qui touche les étoiles” nous confie Kendji. Sarah, 11 ans, nous fait voyager entre l’Espagne et le Paraguay à travers ses chansons. Son niveau est impressionnant pour son âge : technique, voix, confiance et gestuelle. Ce soir, Sarah renoue avec l’espagnol grâce au titre "Besame Mucho" de Consuelo Velazquez. Une version personnelle et intime qui vous laissera sans voix (Vous pouvez nous croire...). Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022