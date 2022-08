The Voice Kids 2022 – Sara chante "Peter Pan" de Diam’s

En savoir plus sur Julien Doré

Sara a 13 ans et Habite Noisiel en Seine-et-Marne. Elle va interpréter un titre de Diam’s : « Peter pan ». Le Rap, Sara est tombée dedans toute petite ! À force de voir son papa faire des freestyles en live sur les réseaux, Sara a eu envie d’essayer. Résultat, à 4 ans, elle pique en douce le téléphone de son père et rap en direct : Sara la rappeuse est née. Son papa décide de lui apprendre tout ce qu’il sait, y compris la boxe thaï, sa deuxième passion (championne de France et d’IDF). En reprenant Diam’s la rappeuse en herbe compte bien défendre son art au féminin sur la scène de The Voice Kids. Extrait The Voice Kids du 20 août 2022.