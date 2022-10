The Voice Kids 2022 - Sara et Kendji Girac - Je l'aime à mourir - Francis Cabrel (Finale)

Elle l'emporte face à Romane ! Sara a été sélectionnée pour participer au dernier carré de cette finale. Sara a 11 ans et pourtant, elle a déjà tout d'une grande : voix, technique, gestuelle et confiance... Pour sa dernière prestation, Sara va chanter avec son coach Kendji Girac. Ensemble, ils vont interpréter le titre "Je l'aime à mourir" de Francis Cabrel. Un moment inoubliable... Quoi de mieux que de clôturer l'aventure, sur scène, aux côtés de son coach ! Va-t-elle devenir la grande gagnante de The Voice Kids 2022 ?