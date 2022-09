The Voice Kids 2022 - #SequenceCulte - Quand Julien Doré s'auto imite

On savait déjà que Julien Doré posèdait une dose certaine d'auto dérision. Mais quand il se met à s'auto imiter. On salut et on en redemande. "Je suis le seul chanteur à chanter à son haleine" EXTRAIT The Voice Kids du 10 septembre 2022