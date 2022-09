The Voice Kids 2022 – Soprano se prend pour Céline Dion en coaching

Thaïs, Sara et Luna sont les trois premiers talents de la team Kendji Girac à se produire sur la scène de the Voice Kids. Pour les accompagner en coaching, il a fait appel à Soprano. Trop heureux de retrouver la famille, Soprano se lance dans une imitation de Céline Dion. Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022