The Voice Kids 2022 - Soprano Chambre Kendji Girac en coaching

A l’image de Kendji Girac, un coach créatif et créateur, il a choisi un duo pour ses trois prochains talents. Pour la dernière Battle de la Soirée, Kamil, Diona et Sarah vont interpréter « Mais je t’aime » de Grand Corps Malade et Camille Lellouche. Qui Sortira vainqueur de cette battle ? Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022