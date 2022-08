The Voice Kids 2022 - Thaïs chante "Traitor" de Olivia Rodrigo (Audition à l’aveugle) - Warning

Thaïs a 12 ans et habite Genève en Suisse. Ce soir, elle va interpréter un titre de Olivia Rodrigo : « Traitor ». Thaïs est une jeune fille discrète et bien dans ses baskets. Son papa est musicien, elle a donc été bercée à la musique ! Petite elle assistait aux répétitions de son groupe de jazz et aujourd’hui son papa l’accompagne souvent à la guitare. Thaïs rêve de devenir une artiste complète comme Billie Eilish ou Olivia Rodrigo ses idoles. Comme elles, elle aimerait devenir auteure, compositrice et interprète..