The Voice Kids 2022 - Timéo chante "Un homme heureux" de William Sheller

Timéo, 12 ans, habite Ambès en Gironde. Il va interpréter ce soir un titre de William Sheller : « Je veux être un homme heureux ». Un titre qui a porté chance à Louane à ses débuts dans the Voice, lorsqu’elle avait 16 ans. Timéo est garçon assez mature, qui a déjà un an d’avance sur ses camarades de classe. Très sensible, Timéo aime rester en retrait et occupe son temps libre à chanter. Son objectif depuis plusieurs années : être prêt pour The Voice Kids ! Déterminé, Timéo est un travailleur acharné. Aidé par sa maman qui est prof de chant, il travaille sa voix, son interprétation et ne fait jamais rien sans que ce soit réfléchi. Il a choisi une chanson de William Sheller afin d’impressionner les coachs grâce à son interprétation « sérieuse » malgré son âge ! Extrait The Voice Kids du 20 août 2022.