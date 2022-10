The Voice Kids 2022 – Timéo, Isabella, Sacha, Sanaa - Qui sont les finalistes de la Team Louane ?

Elle aussi a été à leur place, mais aujourd’hui, c’est à son tour de choisir. Louane est confrontée à un choix difficile... Quatre belles prestations, tous se sont dépassés, mais seulement deux peuvent rester. Au terme de cette compétition acharnée, Louane a choisi Sanaa et Sacha pour poursuivre l’aventure et partir en finale. Comme nos trois autres coachs, elle décide d’écouter son cœur... Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022