The Voice Kids 2022 – Titouan chante "Creep" de Radiohead

Titouan a 11 ans et habite Quimper en Bretagne. Il va chanter une chanson de Radiohead : « Creep ». Titouan déteste l’école et les devoirs pendant les vacances ! Il dit qu’il a la tête dure « je suis très têtu, c’est surement un truc de breton » ! En revanche ce qu’aime Titouan dans la vie c’est le judo et la batterie. La batterie, il en rêvait depuis l’âge de 2 ans, elle a fini par arriver quand il en a eu 6 !! Il a pris des cours et puis s’est dit que ce serait sympa de chanter en même temps. La passion est née !! EXTRAIT de The Voice Kids du 3 septembre 2022