The Voice Kids 2022 - Tom chante "Hopelessly devoted to you" de Olivia Newton-John

Tom a 12 ans et habite Marseille. Ce soir, il va chanter un titre issu de la BO de Grease : « Hopelessly devoted to you » d’Olivia Newton-John. Tom est un jeune garçon timide et rêveur et sa plus grande passion ce sont les comédies musicales qui lui permettent de s’évader. Grease, Mamma Mia, le Roi Lion, il les connaît toutes par cœur et rêve un jour de les jouer sur scène. Pour l’instant, Tom n’a eu la chance de chanter en public que dans sa région natale, le Sud. En participant à The Voice Kids, Tom rêve secrètement de se faire repérer pour jouer dans une comédie musicale !