The Voice Kids 2022 - Tony chante "Still loving you" de Scorpions



En savoir plus sur Julien Doré Pour son audition à l’aveugle, Tony interprète Still loving you de Scorpions. Réussira-t-il à faire se retourner le fauteuil des coachs Louane, Julien Doré, Kendji ou Patrick Fiori ? Extrait The Voice Kids du 20 août 2022.