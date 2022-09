The Voice Kids 2022 – Un diamant pour trois très grandes voix. Johnny Hallyday par Raynaud, Océane et Katia.

Ca se passe samedi prochain dans The Voice Kids. Une battle de dingue. Comme on les aime. « Un Diamant pour trois diamants. Cela fait un joli bijou ». Patrick Fiori ne mâche pas ses mots pour présenter cette première battle de la soirée. Une grande chanson pour trois très grandes voix. Ce soir, Raynaud, venu de la Réunion, Océane et Katia vont interpréter un titre de Johnny Hallyday : « Vivre pour le meilleur ». Qui Sortira vainqueur de cette battle ? - Extrait The Voice Kids du 24 septembre 2022