The Voice Kids 2022 - Zineb chante "One and only" de Adele

Zineb est une jeune ado venue de Casablanca. Elle est d’une nature plutôt calme et souvent dans sa bulle. Zineb a toujours aimé chanter et apprend le piano toute seule depuis 1 an grâce à des vidéos sur Internet. Si au départ elle n’était pas consciente de son potentiel, ses proches ont très vite remarqué qu’elle avait un timbre de voix particulier. Ce soir, Zineb a décidé de sortir le grand jeu pour son passage sur la scène de The Voice Kids en reprenant une chanson culte d’Adele!! ? EXTRAIT de the Voice Kids du 10 septembre 2022