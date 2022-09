The Voice Kids 2022 - Zoé, HTAGZ et Loghane chantent "Mourir sur scène" de Dalida

Impressionné par les qualités d’interprète de ses jeunes chanteuses, Julien Doré a décidé de leur créer une battle sur-mesure. On accueille Zoé, le duo HTAGZ et Loghane. Ensemble, elles vont chanter un titre de Dalida : « Mourir sur scène ». Un titre que notre coach a déjà interprété lorsqu’il participait à une autre émission de chant. Qui Sortira vainqueur de cette battle ? - Extrait The Voice Kids du 24 septembre 2022