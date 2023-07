The Voice Kids 2023 - Adam chante « Trouble » d'Elvis Presley (Audition à l'aveugle)

À seulement 13 ans, Adam est déjà un mini pro. Elève au conservatoire, il pratique le théâtre, la danse, mais fait aussi du doublage. Il a déjà doublé des personnages dans des séries célèbres. Mais ce qu’Adam préfère par-dessus tout, c’est le chant. Il a même eu la chance d’avoir un rôle dans la comédie musicale « Charlie et la Chocolaterie » l’année dernière. Pour lui, The Voice Kids est une opportunité d’avoir des conseils de quatre professionnels de la musique. Ce soir, il interprète « Trouble », une chanson d’Elvis Presley. C’est un artiste qu’il admire beaucoup. Une prestation avec un petit déhanché qui ne laissera pas les coachs indifférents ! Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023