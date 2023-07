The Voice Kids 2023 - #AlerteMignonnerie. "Depuis petit je rêve que les 4 sièges se retournent". Léandro, 7 ans, est à croquer !

Léandro vit un rêve éveillé. Depuis petit il n'a qu'un rêve : voir les quatres sièges de The Voice Kids se retourner. Et c'est chose faite ! Nos coachs non pas su résister à la voix de ce jeune garçon de 7 ans. Léandro fait fondre nos coeurs... Extrait du mardi 18 juillet 2023