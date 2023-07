The Voice Kids 2023 - #AlerteMignonnerie. Elle s'appelle Charlie, elle a 6 ans et n'a peur de rien !

C'est aussi et surtout pour ça qu'on aime The Voice Kids... Des bouts de chou, à peine plus haut que trois pommes avec des étoiles plein les yeux... Charlie est originaire de Corse. Agée de 6 ans seulement, Charlie sait le chemin qu'elle veut empreinter. Une chose est sûre : elle n'a peur de rien. Pour elle, The Voice Kids, c'est le meilleur concours du MONDE. Rien que ça ! Mais avant de monter sur scène, elle veut surtout rencontrer Nikos, car il est trop drôle... Allez on vous laisse découvrir son portrait. On vous met au défi de ne pas craquer...