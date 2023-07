The Voice Kids 2023 - Ariana Grande (Emma) ft Kendji Girac chantent " One last time"

Oh le joli cadeau ! Emma, fan d'Ariana Grande, a pu faire un duo avec Kendji Girac sur le titre "One last time" (Attends-moi). Pour un cadeau, c'est un joli cadeau ! Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023.