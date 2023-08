The Voice Kids 2023 - Bilal Hassani s'invite au coaching d'Elise, Arthur et Eileen

Bilal Hassani est de retour. Celui que l'on ne présente plus (The Voice Kids saison 2), finaliste de DALS ...) accompagne Nolwenn Leroy dans ce nouveau coaching : celui d'Elise, Arthur et Eileen sur un titre de Judy Garland : "Somewhere over the rainbow". Notre co-coach est bluffé : "Si, en saison 2, j'avais dû affronter l'un d'entre vous, je me serais caché sous le piano". Imaginez le niveau ! EXTRAIT de The Voice Kids du 15 août 2023