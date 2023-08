The Voice Kids 2023 - Calogero et Marie Poulain chantent "Le Hall des départs" (Finale)

Calogero, le super parrain de la finale interprète avecmarie Poulain un titre de son dernier album : "Le hall des départs". Encore quelques minutes pour connaître les noms des super-finalistes de la saison de The Voice Kids. Qui de Durel dans la Team Slimane, Lucie dans la Team Patrick Fiori, Ilyana dans la Team Kendji Girac et Lou-Agathe dans la Team Nolwenn Leroy ont été qualifiés par les téléspectateurs pour l'ultime étape ? EXTRAIT de la finale de The Voice Kids du 29 aout 2023