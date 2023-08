The Voice Kids 2023 - Calogero et les finalistes chantent "Je joue de la musique" (Finale)

Que la finale de The Voice Kids 2023 commence. Une entrée tonitruante avec ce titre qui colle parfaitement à la soirée "Je joue de la musique" de et avec le parrain de la Soirée Calogero. Plus que quelques heures avant de découvrir le gagnant ou la gagnante de la saison. Qui de Durel, Lucie, Ilyana ou Lou-Agathe remportera le titre ? Les paris sont lancés. EXTRAIT de la finale de The Voice Kids 2023