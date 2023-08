The Voice Kids 2023 - Cette reprise de BigFlo et Oli va vous donner la "patate" pour la journée

Ils ont déjà tout des grands. La prestance, la voix, le groove et surtout de l'énergie à revendre. Ilyana, Zoé et Tahys dans la Team Kendji Girac. Trois graines de rappeurs, danseurs, ambianceurs. ensemble, ils vont reprendre un titre de BigFlo et Oli "Coup de vieux". Ou plutôt coup de jeune pour nos trois graines de stars. EXTRAIT de The Voice Kids du 15 août 2023