The Voice Kids 2023 – Charlie chante « L’homme à la moto » d'Edith Piaf (Audition à l’aveugle)

Charlie a 6 ans et est la benjamine de The Voice Kids. Elle découvre la musique à l’âge de deux ans. C’est grâce à l’émission qu’elle a commencé à chanter, en regardant les talents à la télévision et en les imitant. La chanson qu’elle interprète est « L'homme à la moto » d’Edith Piaf. Une chanson qu’elle a découvert en regardant les archives de The Voice Kids sur internet. Grâce à cette chanson, elle espère toucher les coachs en plein cœur. Charlie n’a qu’une hâte, découvrir la scène de the Voice Kids et rencontrer son idole Nikos. Extrait de The Voice Kids du mardi 11 juillet 2023