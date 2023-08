The Voice Kids 2023 - Choqués ! Lucie, Léna et Noé, en voyant Christophe Willem en coaching (Battle)

On continue avec une battle aussi touchante, celle de Lucie, Léna et Noé sur un titre de France Gall : "Si Maman, si" dans la team Patrick Fiori. On les retrouve en coaching avec un joli cadeau, la présence de Christophe Willem tout aussi ému que les jeunes talents. EXTRAIT des battles de THE VOICE KIDS du 8 aout 2023